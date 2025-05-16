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أحمد جودة - القاهرة - اكد ​جود بيلينجهام​، لاعب ​ريال مدريد​، أن بطولة كأس العالم للأندية تمثل فرصة فريدة لتحقيق لقب جديد وإضافة إنجاز مختلف لمسيرته.

بيلينجهام: نريد الفوز بكأس العالم للأندية

خلال تصريحات له، قال بيلينجهام: "البطولة فرصة للفوز بلقب مختلف، ومحاولة أن نكون أول من يحققه. كما أنها تمنحني فرصة اللعب في الولايات المتحدة، وهو أمر لم أعتد عليه، ومواجهة منافسين لا نلتقي بهم عادة".

أضاف: "لا نقلل من أهمية هذه البطولة. إنها جزء من التاريخ، خاصة في نادٍ مثل ريال مدريد حيث لا توجد الكثير من الإنجازات التي لم تُحقق بعد. لذلك، من الجميل أن نحظى بهذه الفرصة الجديدة".