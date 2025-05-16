موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز وبتروجيت في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وبتروجيت يوم السبت 17 مايو 2025 على استاد بتروسبورت وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث مباراة إنبي والاتحاد.



فاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل بتروجيت مع فاركو بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.



موقف بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري



احتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 79 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين صعد بتروجيت إلى الدوري المصري بعد أن حجز أحد المراكز الأولى للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

