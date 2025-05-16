موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الزمالك وبتروجيت في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



خسر الزمالك من بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل بتروجيت مع فاركو بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.



موقف الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري



احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.



في حين صعد بتروجيت إلى الدوري المصري بعد أن حجز أحد المراكز الأولى للدوري الممتاز في الموسم الماضي.



موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم السبت 24 مايو 2025 على استاد الكلية الحربية وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث المباراة.

