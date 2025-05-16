نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا مواجهة صعبة مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن يستضيف ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو الجاري.



وستنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام



ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

