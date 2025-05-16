نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



وجدير بالذكر أن قنوات »bein sports» القطرية، هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد على «bein sports HD 1».

