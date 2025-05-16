نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة نظيره الجونة، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في مجموعة الهبوط.



موعد مباراة الجونة ضد غزل المحلة في الدوري المصري



ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة وغزل المحلة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على استاد غزل المحلة.



ويحتل فريق الجونة المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري من مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع بواقع 21 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد غزل المحلة في الدوري



وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

