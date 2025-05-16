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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أوساسونا على ضيفه أتلتيكو مدريد 2/صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أوساسونا يهزم أتلتيكو مدريد بثنائية في الدوري الإسباني

ورفع أوساسونا رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 70 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم أوساسونا في الدقيقة 25 عن طريق أليخاندرو كاتينا، وأضاف أنتي بوديمير الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل ريال بيتيس مع مضيفه رايو فاييكانو 2/2.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس، فيما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم رايو فاييكانو في الدقيقة 37 عن طريق خورخي دي فروتوس، وأضاف فلوريان لوجون الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل ريال بيتيس هدفه الأول عن طريق كوتشو هيرنانديز، فيما أدرك زميله إيسكو التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 60.