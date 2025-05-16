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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ​برونو فرنانديز​، نجم نادي ​مانشستر يونايتد​، عن سعادته الكبيرة بتمثيل النادي، مؤكدًا أن ارتداء قميصه كان حلمًا أصبح حقيقة.

برونو فرنانديز: نهائي الدوري الأوروبي سيكون تحدٍ كبير لنا

خلال تصريحات له، قال برونو: "اللعب هنا يمنحني شعورًا رائعًا، فقد تابعت هذا النادي منذ وقت طويل".

وعن مواجهة ​توتنهام​ في نهائي ​الدوري الاوروبي​، اختتم: "على الرغم من أن كلانا لم يقدم موسمًا جيدًا، لكن النهائي يظل نهائي. نريد حصد اللقب وإسعاد جماهيرنا".

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة حاسمة أمام توتنهام، في لقاء يطمح كلا الفريقين من خلاله لتعويض إخفاقاتهما خلال الموسم.