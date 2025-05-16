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أحمد جودة - القاهرة -

قرر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، الاستعانة بالقائد ليونيل ميسي أمام تشيلي وكولومبيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في أمريكا وكندا والمكسيك.

ميسي يعود لقيادة الأرجنتين.. وسكالوني يفك أسر مهاجمه

وغاب ميسي (37 عاما)، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن مباراتي التانجو الأخيرتين في مارس/آذار الماضي، بسبب الإصابة، لكن منتخب الأرجنتين نجح في حصد بطاقة التأهل للمونديال، بالفوز على أوروجواي والبرازيل.

ويخرج منتخب الأرجنتين، بطل العالم، لملاقاة تشيلي في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، وبعدها بخمسة أيام يستضيف كولومبيا.

كما قرر سكالوني ضم أليخاندرو جارناتشو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي جرى استبعاده من المباريات السابقة لأسباب فنية، إلى قائمة الأرجنتين التي ضمت 28 لاعبا.

ويفتقد منتخب الأرجنتين في المباراة الأولى، جهود المدافع نيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط إنزو فرنانديز ولياندرو باريديس، للإيقاف.

كما يغيب باولو ديبالا للإصابة، فيما قرر سكالوني استبعاد المدافعين ماركوس أكونيا وجيرمان بيزيلا.