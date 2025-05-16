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أحمد جودة - القاهرة -

كشف ستيف سيمون، رئيس الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، اليوم الخميس، عن اعتزامه التقاعد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده

وتولى سيمون منصب مدير بطولة إنديان ويلز للأساتذة، طوال 13 عاما، قبل تعيينه رئيسا للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، في عام 2015.

وخلال فترة ولايته، حقق سيمون إنجازات عديدة، لعل أبرزها: زيادة تعويضات اللاعبات بمقدار 400 مليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة، والدخول في شراكة مع شركة" سي في سي كابيتال بارتنرز" لتسريع النمو التجاري، ودفع إعادة الاستثمار في تنس السيدات.

وفي العام الماضي، أعادت رابطة محترفات التنس هيكلة قيادتها، حيث تولت بورتيا أرتشر منصب الرئيسة التنفيذية للرابطة، في الوقت الذي ارتكز فيه عمل سيمون على التطوير الاستراتيجي والحوكمة، بصفته الرئيس.