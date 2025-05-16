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أحمد جودة - القاهرة -

سيغيب المهاجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا في البريميرليج، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد

ولن يشارك راشفورد، المنتقل إلى فيلا معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، في مواجهة الضيف توتنهام غدا الجمعة، ضمن المرحلة 37، وأمام الشياطين الحمر على ملعب "أولد ترافورد"، يوم 25 آيار/مايو، في الجولة الأخيرة.

ولا يزال مستقبل اللاعب مجهولا، إذ يمكن لأستون فيلا أن يفعّل خيار شراء عقده، مقابل 53 مليون دولار.

ووفقا لتقارير صحفية، يريد راشفورد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، علما بأن فيلا لم يضمن مقعدا بعد.

ولن يشارك البلجيكي يوري تيليمانس أيضا في مواجهة توتنهام.

وقال مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، اليوم الخميس: "يوري وماركوس غير متاحين، وجايكوب رامسي موقوف.. علينا التقدم خطوة بخطوة، ومراقبة وتحليل مدى تعافيهما".

وتغيّر موعد المباراة بين أستون فيلا وتوتنهام إلى الجمعة، بعد طلب الأخير، في ظل تحضيراته لمواجهة مانشستر يونايتد، الأربعاء المقبل، في نهائي الدوري الأوروبي.

