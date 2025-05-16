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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن القرار الصادر من لجنة التظلمات باطل ولا يستند للوائح والقوانين.

محمد بيومي: قرار لجنة التظلمات "باطل" ولا يستند للوائح والقوانين

وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لجنة التظلمات ناقضت نفسها في القرارات والحيثيات التي أعلنتها اليوم وما أعلنته هو باطل باطل".

وأضاف: "لجنة التظلمات حاولت البحث عن مخرج للهروب منها وهو أن قرار رابطة الأندية مُحصنة".

