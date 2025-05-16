الرياضة

مهدي بن عبيد: قرار التظلمات يفتقد العدالة..والزمالك مستهدف من اتحاد الكرة والرابطة

0 نشر
0 تبليغ

مهدي بن عبيد: قرار التظلمات يفتقد العدالة..والزمالك مستهدف من اتحاد الكرة والرابطة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهدي بن عبيد: قرار التظلمات يفتقد العدالة..والزمالك مستهدف من اتحاد الكرة والرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي الرياضي التونسي مهدي بن عبيد، أن ما تم في أزمة مباراة القمة يفتقد العدالة والجميع يتذكر ما حدث مع نادي الزمالك في الموسم الماضي.

مهدي بن عبيد: قرار التظلمات يفتقد العدالة..والزمالك مستهدف من اتحاد الكرة والرابطة

وقال بن عبيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "اللوائح يجب أن يتم تطبيقها على جميع الأندية وعدم تمييز نادي بعينه، وأرى أن نادي الزمالك مستهدف من جانب اتحاد الكرة أو رابطة الأندية".

وأضاف: "أتواصل باستمرار مع جماهير الزمالك في الإمارات وهناك حالة من الإستياء بسبب الظلم الذي يتعرض له النادي".

وأوضح: "يجب أن يكون هناك عدالة والمساواة بين جميع الأندية وأتمنى عدم إنصاف نادي معين على الأندية الأخرى لأن هذا هو الظلم بعينه".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا