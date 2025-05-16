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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي الرياضي التونسي مهدي بن عبيد، أن ما تم في أزمة مباراة القمة يفتقد العدالة والجميع يتذكر ما حدث مع نادي الزمالك في الموسم الماضي.

مهدي بن عبيد: قرار التظلمات يفتقد العدالة..والزمالك مستهدف من اتحاد الكرة والرابطة

وقال بن عبيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "اللوائح يجب أن يتم تطبيقها على جميع الأندية وعدم تمييز نادي بعينه، وأرى أن نادي الزمالك مستهدف من جانب اتحاد الكرة أو رابطة الأندية".

وأضاف: "أتواصل باستمرار مع جماهير الزمالك في الإمارات وهناك حالة من الإستياء بسبب الظلم الذي يتعرض له النادي".

وأوضح: "يجب أن يكون هناك عدالة والمساواة بين جميع الأندية وأتمنى عدم إنصاف نادي معين على الأندية الأخرى لأن هذا هو الظلم بعينه".

