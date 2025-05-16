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أحمد جودة - القاهرة -
تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك بدوري نايل.
دونجا: الأهلي سيتوج بلقب الدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للدوري مجددا وكان الأحق استمراره
وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "من الممكن أن تصدق المحكمة الرياضية الدولية على قرار التظلمات كونها شأن داخلي".
وأضاف دونجا: "لا أعرف سبب انحساب الأهلي من القمة وكان نسبة فوزه أكبر من الزمالك".
وواصل: "الأهلي سيتوج بلقب الدوري وبيراميدز ساعده على ذلك بهزيمتين متتاليتين".
وتابع: "الأهلي يسير بصورة جيدة مع النحاس وبيراميدز معرض لفقد نقاط جديدة".
وشدد: "النحاس أعاد الأهلي مجددًا للقب الدوري ونجح في حصد 9 نقاط من 3 مباريات وتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد".
وواصل: "الأحق كان أن يستمر عماد النحاس في القيادة الفنية للنادي الأهلي".
وتطرق دونجا، للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني للشباب أمام المغرب، قائلًا: "سعداء بالتأكيد بتأهل منتخب الشباب والناشئين لكأس العالم ولكن هناك علامات استفهام على أداء المنتخبين".
واختتم: "لا بد أن يكون هناك تدخل في قطاعات الناشئين وإعادة هيكلتها لندرة المواهب بها".