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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك بدوري نايل.

دونجا: الأهلي سيتوج بلقب الدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للدوري مجددا وكان الأحق استمراره

وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "من الممكن أن تصدق المحكمة الرياضية الدولية على قرار التظلمات كونها شأن داخلي".

وأضاف دونجا: "لا أعرف سبب انحساب الأهلي من القمة وكان نسبة فوزه أكبر من الزمالك".

وواصل: "الأهلي سيتوج بلقب الدوري وبيراميدز ساعده على ذلك بهزيمتين متتاليتين".

وتابع: "الأهلي يسير بصورة جيدة مع النحاس وبيراميدز معرض لفقد نقاط جديدة".

وشدد: "النحاس أعاد الأهلي مجددًا للقب الدوري ونجح في حصد 9 نقاط من 3 مباريات وتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد".

وواصل: "الأحق كان أن يستمر عماد النحاس في القيادة الفنية للنادي الأهلي".

وتطرق دونجا، للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني للشباب أمام المغرب، قائلًا: "سعداء بالتأكيد بتأهل منتخب الشباب والناشئين لكأس العالم ولكن هناك علامات استفهام على أداء المنتخبين".

واختتم: "لا بد أن يكون هناك تدخل في قطاعات الناشئين وإعادة هيكلتها لندرة المواهب بها".

