الرياضة

دونجا: الأهلي سيتوج بلقب الدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للدوري مجددا وكان الأحق استمراره

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دونجا: الأهلي سيتوج بلقب الدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للدوري مجددا وكان الأحق استمراره

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك بدوري نايل.

دونجا: الأهلي سيتوج بلقب الدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للدوري مجددا وكان الأحق استمراره

وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "من الممكن أن تصدق المحكمة الرياضية الدولية على قرار التظلمات كونها شأن داخلي".

وأضاف دونجا: "لا أعرف سبب انحساب الأهلي من القمة وكان نسبة فوزه أكبر من الزمالك".

وواصل: "الأهلي سيتوج بلقب الدوري وبيراميدز ساعده على ذلك بهزيمتين متتاليتين".

وتابع: "الأهلي يسير بصورة جيدة مع النحاس وبيراميدز معرض لفقد نقاط جديدة".

وشدد: "النحاس أعاد الأهلي مجددًا للقب الدوري ونجح في حصد 9 نقاط من 3 مباريات وتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد".

وواصل: "الأحق كان أن يستمر عماد النحاس في القيادة الفنية للنادي الأهلي".

وتطرق دونجا، للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني للشباب أمام المغرب، قائلًا: "سعداء بالتأكيد بتأهل منتخب الشباب والناشئين لكأس العالم ولكن هناك علامات استفهام على أداء المنتخبين".

واختتم: "لا بد أن يكون هناك تدخل في قطاعات الناشئين وإعادة هيكلتها لندرة المواهب بها".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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