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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ليبوهانج موكوينا نجم أورلاندو بايرتس وصن داونز السابق، عن توقعاته لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين صن داونز ونظيره بيراميدز.

لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال

وقال موكوينا في حواره مع ستاد المحور: "أنا أعتقد إن صن داونز لديهم فرصة كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لأن هذه أول مرة لفريق بيراميدز يوصل للمرحلة النهائية من البطولة، وأعتقد إن صن داونز فريق أكثر خبرة في المنافسة وهذا النوع من المباريات وطريقة لعبهم مقارنةً ببيراميدز، أعتقد إن الأفضلية لصالح صن داونز وبصراحة، أعتقد إن صن داونز سيفوز بسهولة بهذا اللقب".

وأضاف: "اللعب على ملعب صن داونز للمرة الأولى سيكون صعبا للغاية ممكن وتحدي كبير لفريق بيراميدز الذي على الأغلب سيدافع وكما هو معروف، صن داونز فريق يحب السيطرة على الكرة ويخلق فرص كثيرة فالمفتاح هنا هو إنهم يسجلوا أكبر عدد من الأهداف في مباراة الذهاب لأنك بعض الأحيان تتغير الأمور خارج أرضك، وذا يكون صعب أحيانًا ولكن هذه المرة دي، أتوقع لصن داونز أن يحصد هذا اللقب".

وأردف: "بالنسبة لفريق بيراميدز، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا فخورين بأنفسهم، أعتقد أنهم عملوا بجد، ليس من قبيل الحظ أو الخطأ أنهم وصلوا إلى نهائي دوري الأبطال وأعتقد أن ذلك يتضح أيضًا من أدائهم الجيد في الدوري، حيث أنهم في المركز الثاني خلف الأهلي بفارق نقطة أو نقطتين، هذا يُظهر أنهم قادرون على إحداث مفاجأة".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن هناك فريقًا يستطيع أن يسبب مفاجأة لصن داونز ولكن أعتقد أنهم تطوروا كفريق وأداءهم كان جيدًا جدًا. لكن سيكونون في مواجهة صعبة عندما يلتقون بماميلودي صن داونز. أعتقد أن الخبرة ستكون لها الكلمة العليا لصالح صن داونز أكثر من بيراميدز".

