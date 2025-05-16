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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ليبوهانج موكوينا نجم أورلاندو بايرتس وصن داونز السابق، عن اقتراب تولى جوزيه ريفيرو تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

لاعب أورلاندو السابق: جوزيه ريفيرو سينجح مع الأهلي ولديه قدرة إدارة المبارايات الكبيرة بشكل ذكي

وقال موكوينا في حواره مع ستاد المحور: "أعتقد إن الفضل الكبير لتفوق الكرة المصرية في إفريقيا يرجع للجماهير، لأنها هي التي تدعم اللعبة، أعتقد إن النادي الأهلي لديه قاعدة جماهيرية ضخمة، وهذا واحد فقط من الفرق اللي كانت دائمًا صعبة بالنسبة لفرق جنوب إفريقيا، اللعب خارج أرضنا كان دايمًا تحدي كنا نتعرض لصعوبة كبيرة كذالك عندما يأتوا إلى جنوب إفريقيا، لأن المباريات غالبًا تكون في فترة الظهيرة، ويكون هناك ارتفاع حرارة كبير كان له دور أحيانًا".

وأضاف: "أعتقد إننا كجنوب إفريقيين أصبحنا نتأقلم وتعودنا على لعب المباريات المسائية في القاهرة".

وأردف: "بالنسبة لي، الأهلي فريق مميز فعلًا، لأنه من الصعب جدًا اللعب ضده الكرة المصرية، لو كنت أوصفها، سأقول إنها فنيًا ممتازة، وتكتيكيًا ممتازة جدًا".

وأكمل: "من وجهة نظري المدرب جوزيه ريفيرو سوف ينجح مع الأهلي هو مدرب كبير للغاية على مستوى الكرات الثابتة والكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، هنا تكمن خطورته الحقيقية. وأيضًا قدرته على إدارة المبارايات الكبرى بشكل ذكي، هو سينضم لفريق كبير مثل الأهلي بارز عالميا لأنه شارك كثيرا في دوري أبطال إفريقيا، وحقق اللقب أكتر من مرة. اللعب ضد الأهلي دايمًا كان صعب. تعرف إنك هتكون في مواجهة قوية. فنيًا، لاعبيهم ممتازين، يستغلوا الفرص، وخطرين جدًا في الكرات الثابتة".

واختتم: "أعتقد إن نفس الكلام من الممكن أن يقال عن بيراميدز لأنهم يحاولون تمرير الكرة بسرعة ويلعبوا بشكل جماعي، لكن على مدار السنوات ومع قدوم مدربين مختلفين، مثل المدرب بيتسو موسيماني، قدم نسخة مختلفة من الأهلي، الأهلي الان قادر يحتفظ بالكرة، قوي في الاستحواذ، ممتاز في التحولات، ممتاز في الكرات الثابتة، وتمريرات العرضيات داخل المنطقة، وبيلعبوا كثيرا من الأطراف، يخلقوا كثافة عددية على الأطراف، يلعبون بشكل جماعي مميز وهذه نقطة قوتهم. أعتقد إن قوتهم الأساسية على الأطراف أيضًا".

