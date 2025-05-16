الرياضة

غزل المحلة لـ ستاد المحور: نحسم مصير بابافاسيليو بعد مباراة الجونة

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غزل المحلة لـ ستاد المحور: نحسم مصير بابافاسيليو بعد مباراة الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر بنادي غزل المحلة، أن مباراة الجونة، غدًا الجمعة، في الدوري المصري الممتاز، ستكون مصيرية للمدرب القبرصي بابافاسيليو.

غزل المحلة لـ ستاد المحور: نحسم مصير بابافاسيليو بعد مباراة الجونة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب القبرصي قبل مواجهة الاتحاد السكندري الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي بالإسكندرية.

وأكد، في حال الخسارة أمام الجونة سيكون رحيل بابافاسيلو وشيك.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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