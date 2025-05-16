نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور يكشف تفاصيل مفاوضات سموحة مع قمصان وخالد جلال لتولي تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي سموحة عن تفاصيل مفاوضات إدارة الموج الأزرق مع سامي قمصان وأيضًا خالد جلال خلال الفترة الحالية، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ستاد المحور يكشف تفاصيل مفاوضات سموحة مع قمصان وخالد جلال لتولي تدريب الفريق

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "إدارة الموج الأزرق اجتمعت في الأيام الماضية مع سامي قمصان لتولي تدريب الفريق ولكن المدرب رفض فكرة تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي وفضل منذ بداية الموسم المقبل".

وتابع: "الإدارة رفضت الفكرة وطالبت قمصان بتولي تدريب الفريق بالوقت الحالي".

وواصل: "هناك تواصل منذ فترة من قبل إدارة سموحة مع خالد جلال عقب رحيله عن التحدي الليبي، وهناك اتفاق على كافة التفاصيل ولكن من بداية الموسم".

واختتم: "لو وافق قمصان على تولي تدريب الفريق حاليا ستولى المهمة في الوقت الحالي، لو رفض سنكمل الموسم بعبد العزيز ومن ثم تولي خالد جلال المهمة بدايةً من الموسم الجديد".

