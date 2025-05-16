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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي اجتمع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد معه.

ستاد المحور: ريفيرو يجتمع بالخطيب قبل الإعلان الرسمي عن توليه تدريب الأهلي

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "ريفيرو وصل القاهرة صباح اليوم والجلسة الأخيرة تم الحديث فيها عن كافة التفاصيل الخاصة بمطالب النادي من الفترة المقبلة بجانب الحديث عن الجهاز المعاون واختصاصات كل فرد منهم".

واختتم: "كما اكدنا لحضراتكم أمس الأهلي يدرس قيادة ريفيرو لمباراة الفريق أمام فاركو يوم 28 مايو، لوجود متسع من الوقت بعد مباراة البنك الأهلي يصل إلى 11 يوم يستطيع المدرب خلالهم التعرف على اللاعبين في وجود عماد النحاس ومحمد شوقي ومحمد يوسف في الجهاز الفني مع المدرب الإسباني".

