نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإسباني.

ليتوج الفريق الكاتالوني بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه قبل نهاية منافسات الليجا هذا الموسم بجولتين.

أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

افتتح لامين يامال أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 53، بعد تمريرة من داني أولمو إلى يامال الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني لصالح برشلونة في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 5+90، بعد تمريرة من لامين يامال إلى لوبيز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

