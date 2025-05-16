نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضرب اسبانيول بثنائية ويحقق لقب الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز أمام إسبانيول بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا.

أحداث مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

سدد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في الدقيقة 14، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس جوان جارسيا من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وأهدر خافي بوادو لاعب إسبانيول انفرادًا بمرمى برشلونة في الدقيقة 15، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس فويتشيك تشيزني من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الدقيقة 44 الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 52 عن طريق لامين يامال، بعد تمريرة من داني أولمو إلى يامال الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى يمين المرمى.

وتلقى لياندرو كابريرا لاعب إسبانيول في الدقيقة 82 على بطاقة حمراء بعد بعد لكمة منه ضد لامين يامال.

وقبل نهاية المباراة بدقائق تسلم فيرمين لوبيز الكرة على مشارف منطقة الجزاء من تمريرة لامين يامال مسجلًا هدف قتل المباراة.

ترتيب فريقي برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 85 نقطة، بعد الفوز في 27 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل إسبانيول المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.

