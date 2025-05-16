نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يُتوج.. وأرقام بارزة تلخص موسم الدوري التونسي 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار، اليوم الخميس، على منافسات الدوري التونسي لموسم 2024-2025، بتتويج نادي الترجي الرياضي التونسي بلقب البطولة، بعد موسم طويل شهد الكثير من الإثارة والتقلبات.

وبينما تتواصل المنافسات الكروية في تونس عبر بطولة كأس تونس، التي تدخل مرحلة ربع النهائي يوم الأحد المقبل، نسلط في التقرير التالي الضوء على خمسة أرقام بارزة تلخص موسم الدوري التونسي:

1. فراس شواط.. هداف الموسم بـ17 هدفًا

خطف فراس شواط، مهاجم النجم الساحلي، الأضواء بتتويجه هدافًا للدوري برصيد 17 هدفًا، بعد عودته القوية من تجربة احترافية قصيرة مع نادي المحرق البحريني. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أثبت قيمته سريعًا، وكان أحد أبرز أسلحة الفريق الساحلي هذا الموسم.



2. راقي العواني.. ملك التمريرات الحاسمة

تألق الجناح راقي العواني، لاعب النجم الساحلي، على مستوى صناعة الأهداف، حيث قدم 9 تمريرات حاسمة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه، أحمد مزهود (الاتحاد المنستيري – 8 تمريرات)، وشهاب الجبالي (الترجي – 7 تمريرات).

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3. يوسف بلايلي.. رقم سلبي بـ12 بطاقة صفراء

في المقابل، سجل النجم الجزائري يوسف بلايلي رقمًا سلبيًا بتلقيه 12 بطاقة صفراء خلال الموسم، أكثر من أي لاعب آخر. كما عوقب بالإيقاف مباراتين إضافيتين بسبب تصرف غير رياضي في مواجهة شبيبة العمران، ما ألقى بظلاله على موسمه مع الترجي.

4. الترجي.. الأكثر فوزًا بـ19 انتصارًا

بطل الدوري، الترجي التونسي، أثبت هيمنته من خلال تحقيقه 19 فوزًا، مقابل 9 تعادلات وهزيمتين فقط. أرقامه تعكس الاستقرار والصلابة التي ميزت أداء الفريق على مدار الموسم.

5. منتصر الصيد.. جدار حراسة المرمى

لفت منتصر الصيد، حارس مرمى شبيبة العمران، الأنظار بتصديه لـ5 ركلات جزاء هذا الموسم، منها اثنتان أمام الملعب التونسي، إضافة إلى تصديات حاسمة أمام النادي الإفريقي وقوافل قفصة، ما جعله من أبرز الحراس في البطولة.



موسم الدوري التونسي 2024-2025 كان حافلًا بالأرقام والقصص الفردية والجماعية التي تستحق التوقف عندها. وبين تألق النجوم وبروز المواهب، تتجه الأنظار الآن نحو بطولة الكأس لاستكمال المشهد الكروي التونسي لهذا الموسم.