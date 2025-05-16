الرياضة

يوم التتويج.. ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي

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يوم التتويج.. ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد

وسجل عمر جونزاليس الهدف الأول للرائد في الدقيقة التاسعة.

ثم سجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل في الدقيقة 21 صنعه له العبود.

وعاد دانيلو بيريرا بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 40 من تمريرة رائعة لزميله هيرنانديز.

وسجل عبدالرحمن العبود ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 47 وانتهت المباراة بينهم 3/1.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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