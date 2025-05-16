نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التتويج.. ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد

وسجل عمر جونزاليس الهدف الأول للرائد في الدقيقة التاسعة.

ثم سجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل في الدقيقة 21 صنعه له العبود.

وعاد دانيلو بيريرا بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 40 من تمريرة رائعة لزميله هيرنانديز.

وسجل عبدالرحمن العبود ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 47 وانتهت المباراة بينهم 3/1.

