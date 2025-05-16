الرياضة

أحمد سالم: لا يوجد إجابة واضحة لسبب عدم خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم

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أحمد سالم: لا يوجد إجابة واضحة لسبب عدم خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة.

أحمد سالم: لا يوجد إجابة واضحة لسبب عدم خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم

وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:" لأول مرة نرى قرار يصدر ثم تقوم نفس الجهة بتغيير القرار ولم نرى أي مبررات لحيثيات صدور القرار أو أسبابه وسنلجأ لمحكمة الكاس".

واختتم حديثه قائلًا:" الزمالك سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي، لا يوجد إجابة واضحة لسبب عدم خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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