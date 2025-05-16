الرياضة

المصري: نحسم مصير إيبوكا بنهاية الموسم

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المصري: نحسم مصير إيبوكا بنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن موقف المهاجم النيجيري جون إيبوكا من الاستمرار بصفوف الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي المصري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تعاقدنا مع جون إيبوكا من سيراميكا في صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد".

وأضاف: "مع أقتراب رحيل الثنائي عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف، من المرجح أن يستمر إيبوكا بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل وتجديد تعاقده".

وواصل: "سنعقد جلسة مع إيبوكا بنهاية الموسم الجاري، لتحديد موقفه من تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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