نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري: نحسم مصير إيبوكا بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن موقف المهاجم النيجيري جون إيبوكا من الاستمرار بصفوف الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي المصري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تعاقدنا مع جون إيبوكا من سيراميكا في صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد".

وأضاف: "مع أقتراب رحيل الثنائي عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف، من المرجح أن يستمر إيبوكا بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل وتجديد تعاقده".

وواصل: "سنعقد جلسة مع إيبوكا بنهاية الموسم الجاري، لتحديد موقفه من تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي".