20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة غدًا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة سموحة المقررة في الثامنة مساء غدٍ على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري نايل.

وضمّت القائمة كلًا من:

المهدي سليمان، صبحي سليمان، أحمد أيمن، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، محمود شبانة، محمد المغربي، مروان داوود، كريم الديب، سمير فكري، مورو ساليفو، عمر الوحش، إسلام مرزوق، عبد الغني محمد، إسلام سمير، يوسف أسامة نبيه، فان ديريك، عمرو جمعة، إيمانويل، فادي فريد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

وتُذاع المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.