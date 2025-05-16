نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يتوج رسميا بلقب دوري روشن السعودي بعد الفوز على الرائد بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والرائد

وبدأت أحداث مباراة الاتحاد والرائد برتم سريع وسجل جونزاليس الهدف الأول للرائد في الدقيقة التاسعة وحاول الاتحاد العودة بالمباراة وتسجيل التعادل لكنه لم ينجح في ذلك لتألق الدفاع وحارس الرائد ثم سجل بيرجوين التعادل في الدقيقة 21 صنعه له العبود وعاد بيريرا بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 40 من تمريرة رائعة لزميله هيرنانديز وانتهى الشوط الأول بينهم 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره الرائد برتم هادئ نسبيا وحاول الرائد تسجيل هدف التعادل والعودة باللقاء ولكن سجل العبود ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 47 وكان قريب من الهدف الرابع ولكن انتهت المباراة بينهم 3/1.