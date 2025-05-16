نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم فى أحد الفنادق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مباراة دورى نايل.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، محمد أشرف، شريف رضا، بركات حجاج، ميدو مصطفى، محمد ربيعه، محمد رجب الصافى، عبد الرحمن عامر، دوكو دودو، عمرو السيسى، محمد كونيه، الحيبب احمد حسن، إسلام جابر، محمد سعيد مكرونه أحمد خالد، أحمد إيهاب، عبد الكبير الوادي، محمد سالم، صامويل امادى، على عمرو.

ويغيب عن الفريق محمود صابر للإصابة.

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 23 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وتذاع المباراة على قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى نايل.

