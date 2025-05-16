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أحمد جودة - القاهرة - «فوز المالية والأوليمبي وتعادل دمنهور » في ترقي بحري للصعود المحترفين

اختتم الخميس، منافسات الجولة الثامنة، بدورة الترقي السداسية، لتحديد المتأهل عن المجموعة الثالثة «بحري»، إلى دوري المحترفين عن التالي:



- أكتسح فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله نظيره فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بخماسية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المالية بثلاثية عن طريق كاظم صبري وأحمد رمضان وعبد الله الرويني.

وفي الشوط الثاني تمكن المالية من تسجيل الهدف الرابع عن طريق كاظم صبري واختتم الاهداف محمد أبو سريع ريعو.



- فوز فريق الاوليمبي بقيادة محمد صلاح على فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي بهدف دون رد سجله محمود الملك من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



- تعادل فريق دمنهور بقيادة مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدف لمثله تقدم فريق دمنهور بهدف دون رد في الشوط الأول سجله فتحي سعيد وتعادل معتز اسماعيل لدلفي في الشوط الثاني.

الترتيب

1- مالية كفر الزيات 18 نقطة.

2- دلفي 15 نقطة.

3- الأوليمبي12 نقطة.

4- دمنهور 9 نقاط.

5- شباب تلا 7 نقاط.

6- شباب القزازين برصيد نقطتين.