نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يتحدث عن وجهته القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق أهلى طرابلس الليبي، عن عودته إلى مصر بعد الأزمة الأخيرة.

وقال حسام البدري في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "عودنا إلى مصر أمس بعد مساعدة كبيرة من الجهات المعنية وتواصلهم المباشر معنا، عقدت اجتماعا مع رئيس نادي أهلي طرابلس قبل العودة لمصر ولم نتطرق للحديث عن الاستمرار مع الفريق أو الرحيل".

وأضاف: "تم اختياري كأفضل مدير فني في الدوري الليبي خلال الفترة المقبلة ونسير بشكل جيد بالمسابقة الليبية، ومن الصعب أن يستمر الدوري الليبي خلال الموسم الجاري".

وأكمل: "هناك الحديث من قبل أكثر من نادي في الدوري المصري ولكن لا توجد عروض رسمية، وسوف أحدد وجهتي المقبلة عقب انتهاء علاقتي مع نادي أهلي طرابلس الليبي".

واختتم حديثه قائلًا: "زد من الأندية الكبيرة وكان هناك تواصل معهم ولكن لن أبدء مهمة جديدة إلا ببداية الموسم".

