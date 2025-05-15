نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تفوز على مصر بهدف نظيف وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب المغرب لكرة القدم تحت 20 عاما، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب المصري بهدف نظيف، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام.

أحداث مباراة منتخب مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

حاول لاعبو منتخب مصر، الاستحواذ على الكرة خلال الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن أيا من الفريقين من تسجيل أي أهداف في الشوط الأول، حيث انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب جونز العبدلاوي الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي، بعد تمريرة من زميله إسماعيل عود.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: أحمد عابدين – محمد سمير – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد السيد – سيف سفاجا.

خط الهجوم: مؤمن شريف – أحمد شرف – محمد زعلوك.