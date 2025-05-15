نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: ما حدث سقطة تاريخية للكرة المصرية.. ومستمرين في المطالبة بحق الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث يعتبر مهزلة من رابطة الأندية بالتراجع عن قرارها التي أصدرته بخصم 6 نقاط من النادي الأهلي بسبب أزمة مباراة القمة.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث هو سقطة تاريخية للكرة المصرية ومجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في المطالبة بحقه وهو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "تم سداد مبلغ 988 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب وسنقوم بدفع مستحقات باتشيكو خلال أسبوع"..