الرياضة

أحمد سالم: ما حدث سقطة تاريخية للكرة المصرية.. ومستمرين في المطالبة بحق الزمالك

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أحمد سالم: ما حدث سقطة تاريخية للكرة المصرية.. ومستمرين في المطالبة بحق الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث يعتبر مهزلة من رابطة الأندية بالتراجع عن قرارها التي أصدرته بخصم 6 نقاط من النادي بسبب أزمة مباراة القمة.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث هو سقطة تاريخية للكرة المصرية ومجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في المطالبة بحقه وهو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "تم سداد مبلغ 988 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب وسنقوم بدفع مستحقات باتشيكو خلال أسبوع"..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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