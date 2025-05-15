الرياضة

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من الحكمة الرياضية الدولية

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خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من الحكمة الرياضية الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين، أن قرار لجنة التظلمات متناقض بعد اعتبار الزمالك فائزا في مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من نهاية الموسم.

وقال حجاج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار لجنة التظلمات وكيف يعتمد على مادة يوصي بإلغائها لمخالفاتها لوائح الاتحاد".

وأضاف: "من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من الحكمة الرياضية الدولية، أنا مندهش للغاية بسبب حيثيات لجنة التظلمات والقرار مخالف للائحة اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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