فرانكفورت يجدد عقد توبمولر
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، في بيان اليوم تمديد عقد المدير الفني للفريق دينو توبمولر حتى عام 2028 بغض النظر عما سيسفر عنه هذا الموسم.
وتقد ولى توبمولر تدريب الفريق في 2023 وكان عقده السابق بصدد الانتهاء العام المقبل.
وقال ماركوس كورشه، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "عامل أساسي في التطور الإيجابي (هذا الموسم) هو العمل المذهل الذي يقوم به المدرب دينو توبمولر وجهازه الفني. تحت إشرافهم، تقدم الفريق خطوة واضحة للأمام، من حيث الاستقرار، والتنظيم، والنضج".
وأضاف توبمولر: "أنا فخور للغاية لكوني المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت. حققنا تطورًا كبيرًا هذا الموسم، ولا تزال رحلتنا المشتركة طويلة ومستقبلها واعد".
ومازال فرانكفورت في صراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عبر الدوري، حيث سبق له اللعب في بطولة النخبة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2022.
ويحتل فرانكفورت المركز الثالث بالدوري، وسوف يضمن التأهل لدوري الأبطال إذا تفادى الخسارة أمام فرايبورج، صاحب المركز الرابع، في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد غدٍ السبت.
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