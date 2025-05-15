نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حسم النزاع القانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2023، لم تُطوَ بعد صفحة التوتر مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، إذ لا تزال هناك قضية مالية قائمة بين الطرفين.

وبحسب ما أوردته «بي بي سي» البريطانية، يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت لم تُصرف له، وقد حصل محاموه على قرار قضائي من محكمة باريس يقضي بتجميد هذا المبلغ مؤقتًا من حسابات النادي الباريسي.

الخلاف الأساسي يعود إلى عقد التجديد الذي وقّعه مبابي في مايو 2022، الذي تم تقديمه في وسائل الإعلام على أنه يمتد حتى عام 2025، حين ظهر اللاعب بجانب رئيس النادي ناصر الخليفي وهو يحمل قميصًا كتب عليه «2025».

إلا أن التفاصيل القانونية أوضحت لاحقًا أن العقد كان لمدة موسمين فقط، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشكل اختياري.

مبابي، من جهته، أبلغ الإدارة في يونيو (حزيران) 2023 أنه لا ينوي تفعيل هذا الخيار.

وإزاء احتمال خسارته مجانًا، عرض النادي على مبابي خيارين: المغادرة في الصيف، أو التوصل إلى اتفاق يقلل من الأثر المالي للرحيل نهاية الموسم.

وبينما رفض اللاعب عرضًا ضخمًا من أحد أندية «دوري روشن السعودي»، أُبعد عن الفريق الأول ووُضع في مجموعة «اللوفت» كما يُطلق عليها في الكرة الفرنسية.

وأكد النادي أن مبابي وافق شفهيًا على التنازل عن مستحقاته خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، وهو ما سمح له بالعودة للمشاركة.

مبابي أشار في مقابلة إعلامية عقب مباراة «كأس الأبطال» أمام تولوز في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى وجود «اتفاق مع الرئيس يضمن حقوق الجميع».

لكن فريقه القانوني يُصرّ على أن هذا الاتفاق باطل لأنه لم يُوثّق رسميًا أو يُسجّل لدى «رابطة الدوري الفرنسي». ورفض «الاتحاد الفرنسي لكرة القدم» لاحقًا الاستئناف المقدم من اللاعب، عادًّا أن النزاع انتقل إلى الساحة المدنية.

من جهته، رفع النادي دعوى مضادة بقيمة 98 مليون يورو يتهم فيها اللاعب بـ«خداع تفاوضي»، بينما أكد فريق مبابي أنهم سيواصلون الإجراءات القانونية، واتهموا النادي بممارسة «ضغوط غير مشروعة» في أثناء مفاوضات التجديد.

الحسم القانوني قد يصدر في 26 مايو، وهو تاريخ يتزامن مع أسبوع مصيري لباريس سان جيرمان، الذي سيخوض نهائيي كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا في فترة قد تُعيد رسم مستقبل النادي داخل الملعب وخارجه.