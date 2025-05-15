عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيول في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

