نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لتوتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنغي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، إن لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وتعرّض الدولي السويدي للإصابة خلال خسارة توتنهام صفر-2 أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال بوستيكوغلو للصحافيين: «من الواضح أنه خبر محبط. كنا نظن في البداية أن الإصابة ليست بهذه الخطورة... لكن الوضع تفاقم في اليوم التالي، وعرفنا أن هناك مشكلة».

وأضاف: «خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر على الأقل».

وقال بوستيكوغلو عندما سُئل عن احتمالية عودة كولوسيفسكي قبل بداية الموسم: «إن التفكير في ذلك سابق لأوانه».

وتابع: «سنرى، لديّ معلومات أساسية فقط بخصوص تعافيه في الوقت الحالي، ولكنه سيبتعد عن الملاعب بالتأكيد لفترة طويلة».

وتأكد بذلك غياب كولوسيفسكي عن نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل في بيلباو.