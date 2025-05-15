نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أموريم: جميع اللاعبين ضمن خططي لنهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن جميع لاعبي الفريق ما زالوا يملكون الفرصة لحجز مكان في التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي، المقرر إقامته الأربعاء المقبل في مدينة بلباو الإسبانية على ملعب "سان ماميس" أمام توتنهام.

وقال أموريم في تصريحاته قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي: "لا يزال هناك وقت أمام اللاعبين لإثبات أنفسهم. أفضل استعداد للمباراة النهائية هو خوض مباراة قوية أمام تشيلسي بهدف الفوز".

وأضاف: "نحتاج لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية. هذا هو الشعور الذي تحدثنا عنه بعد الخسارة أمام وست هام. علينا تصحيح المسار".

ويأمل مانشستر يونايتد في أن يكون النهائي فرصة لإنقاذ موسمه، الذي يُعد من بين الأسوأ في تاريخه الحديث، إذ يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. ويواجه الشياطين الحمر فريق تشيلسي، غدًا الجمعة، سعيًا لاستعادة الثقة قبل مواجهة التتويج.

واختتم أموريم حديثه قائلًا: "بعد مواجهة تشيلسي سنأخذ قسطًا من الراحة، ويجب أن يدرك اللاعبون أن المشاركة أمام تشيلسي لا تعني بالضرورة التواجد في النهائي. الأهم هو التحضير الذهني والبدني للمباراة الحاسمة".