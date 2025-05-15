نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفاوض مدافع فينورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي النصر السعودي بعرض للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، بعقد لمدة 5 سنوات، وفق مصادر موقع «فوت ميركاتو».

ووفقًا لذات المصادر فإن مدافع نادي فينورد مهتم بالانتقال إلى نادي النصر الذي بدأ بالتحرك لكسب خدمات اللاعب.

ويرتبط هانكو بعقد حتى عام 2026، ويبقى على نادي النصر التوصل إلى اتفاق مع نادي فينورد لشراء عقد اللاعب الذي سبق أن رفض النادي الهولندي بيعه لنيوكاسل وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 46 مباراة بقميص فينورد الهولندي منها 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا.