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أحمد جودة - القاهرة - يعلن نادي الاتفاق عن حصوله رسميًا على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تُمكّنه من تسجيل اللاعبين وإبرام التعاقدات وفقًا للوائح المعتمدة.

نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية

وبهذه المناسبة، تقدم سامر المسحل رئيس النادي بخالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حمد المطوع، وفريق عمله، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية لضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على الرخصة.

فيما أكد المطوع أن هذا الأمر يُعد خطوة مهمة تعكس التزام النادي بالحوكمة والاحترافية الإدارية.