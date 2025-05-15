نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرائد بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتقام أحداث مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، العمري، ميتاج.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، العبود.

خط الهجوم: حسام عوار، هيرنانديز، ستيفن بيرجوين.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.