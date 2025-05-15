نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب المغربي، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عام.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر مع نظيره المغرب، مساء اليوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: أحمد عابدين – محمد سمير – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد السيد – سيف سفاجا.

خط الهجوم: مؤمن شريف – أحمد شرف – محمد زعلوك.

