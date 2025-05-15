نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتحرك لضم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي ليفربول خطواته الأولى في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا عينه على التعاقد مع المدافع الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، وفقًا لتقارير صحفية متطابقة.

ويأتي تحرك "الريدز" بقيادة المدير الفني الجديد أرني سلوت، في إطار سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد قرار النجم ترنت ألكسندر أرنولد الرحيل عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويُعد فريمبونج (24 عامًا) أحد أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الألماني، وقد كان ضمن دائرة اهتمام ليفربول في الفترة الماضية، ويبدو أنه منفتح على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بطل المسابقة.

ومن المتوقع أن يضطر ليفربول لدفع الشرط الجزائي في عقد فريمبونج، والمُقدّر بـ30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 40 مليون دولار)، لإتمام الصفقة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المفاوضات جارية حاليًا مع ممثلي اللاعب.

من جهة أخرى، يُبدي ليفربول اهتمامًا بضم لاعب وسط ليفركوزن المتألق فلوريان فيرتز، إلا أن دخول بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على خط المفاوضات، بالإضافة إلى القيمة السوقية المرتفعة للاعب والتي تصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني، قد تُعقّد مساعي "الريدز"، خاصة في ظل التزامات مالية أخرى على النادي خلال فترة الانتقالات.