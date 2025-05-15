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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، عن وجود منتخب الناشئين المصري مواليد 2006 ضمن المجموعة الأولي في مواجهة اقوي المنتخبات العالمية ايسلندا وأسبانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا، والبطولة من المقرر اقامتها بالسويد خلال الفترة من 30 يونيو حتي 5 يوليو المقبل.

منتخب ناشئين اليد في مواجهات قوية في بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد

كان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، قد وافق على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده الكابتن طارق محروس.

خاص منتخب الناشئين خلال الفترة الأخيرة جولة أوروبية واجه فيها منتخبات التشيك وكرواتيا وحقق استفادة كبيرة فنية، ضمن برنامج استعداداه للمونديال.

وتجدر الإشارة إلى ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة اليد للناشئين، بقيادة كابتن طارق محروس،كان قد استقر خلال قرعة بطولة العالم التي أقيمت بقصر عابدين بالقاهرة علي التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة وتضم، اليابان وكوريا والبحرين.