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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق محروس المدير الفني لمنتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006، عن قرعة منتخب مصر في بطولة أوروبا المفتوحة، والمقرر إقامتها بالسويد خلال الفترة من 30 يونيو، حتى 5 يوليو المقبلين.

طارق محروس: مشاركة منتخب الناشئين في بطولة أوروبا بروڤة جيدة قبل المونديال

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة كل من آيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا واستونيا.

وقال طارق محروس في تصريحات تعليقا علي قرعة بطولة أوروبا، إن مشاركة الفراعنة في هذه البطولة يعتبر إعداد جيد للمنتخب، قبل بطولة العالم المقبلة التي ستقام في مصر.

تابع محروس أن مجموعة الفراعنة ببطولة أوروبا، ليست سهلة ولكن تواجد المنتخب في هذه المجموعة سيكون بمثابة تجربة مفيدة واحتكاك قوي قبل المحفل العالمي للوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

كان قد أسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو المقبلين عن وجود ناشئين الفراعنة ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات كل من، آيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا واستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة، بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.

كان قد اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة اليد للناشئين، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة التي تضم رفقته كل من، اليابان وكوريا والبحرين.