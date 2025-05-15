نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلافات بين ريال مدريد وتشافي الونسو قبل بداية المهمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد عن قبول اعتذار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن استمراره على رأس القيادة الفنية، بعد موسم خسر فيه كل الألقاب التي كان ينافس عليها.

يتجه فريق ريال مدريد إلى تعيين الإسباني تشافي الونسو نجم النادي الأسبق وليفربول، على رأس القيادة الفنية للفريق منذ بداية كأس العالم للأندية في منتصف يونيو المقبل.

يستعد ريال مدريد لخوض كأس العالم للأندية من ١٥/٦ إلى ١٥/٧ المقبل. في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم مجموعته كل من الهلال السعودي وسالزبورج النمساوى وباتشوكا المكسيكي.



قال الصحفي الإسباني إنريكي سانز؛

تشابي يفهم ويحترم أن ريال مدريد هو المسؤول عن التعاقدات، لكن هذا لا يعني أنه لا يلعب دورًا مهمًا في السوق.

اضاف إنريكي سانز (صحفي):

• كل من هويسين وكاريراس لاعبين يحبهما تشابي ألونسو كثيرًا، وهما يتكيفان مع أسلوب اللعب الذي يخطط له في ريال مدريد.

اتم حديثه قائلا ان رغم تفهم تشافي الونسو سياسية ريال مدريد في التعاقدات، الا إنه سيتدخل.