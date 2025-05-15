علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش في أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل لاعبا وادى دجلة علي فرج وهانيا الحمامي للدور نصف النهائي لبطولة العالم للإسكواش2024-2025 المقامة في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية ليقتربا خطوة جديدة من تحقيق اللقب، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر للعبة.

وفازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي -المصنفة الثالثه عالميًا- على ندي عباس - المصنفة الرابعة عشر عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-6، 11-5، 12-10، في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وفي منافسات الرجال، تغلب علي فرج -المصنف الثاني عالميًا- على منافسه طارق مؤمن - المصنف السادس عالميًا- بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-8، 11-8، 11-4 في مباراة استغرقت 35 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه علي فرج منافسه دياجو الياس، المصنف الثالث عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 16 مايو، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا.

جدير بالذكر أن بطولة العالم للإسكواش بأمريكا 2025 تُعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 635 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتُقام البطولة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو. يشارك في البطولة 39 لاعبًا ولاعبة من مصر، ويتنافسون على اللقب الأغلى في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

أندية وادى دجلة:

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.