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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق إنتر ميامي الأمريكي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تجديد عقد الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا لمدة 3 سنوات قادمة، تنتهي في عام 2027.

منافس الأهلي بالمونديال.. إنتر ميامي يجدد عقد مدافعه الإسباني

خاض جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي 10 مباريات مع فريقه الأمريكي خلال الموسم الحالي، حيث ساهم في صناعة هدفين لزملائه بالفريق.

انتقل اللاعب جوردي ألبا إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي في يوليو 2023، خلال صفقة انتقال حر، قادما من فريق برشلونة الإسباني.

جاء التجديد في ضوء الإعتماد على القوام الأساسي للفريق، خاصة قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وحتى الـ 13 من شهر يوليو 2025.

للمرة الأولى يشارك 32 فريقا من مختلف قارات العالم في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن فريق الأهلي المصري سيبدأ مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة مرتقبة أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، حيث ستكون المباراة الافتتاحية للبطولة.