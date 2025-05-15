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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة جنوب إفريقيا في نصف النهائي الأول لكأس إفريقيا للشباب التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم (الخميس) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 20 عامًا

وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (8) سليمان ألابي – (13) ديفين أوليسيه - (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (21) طاهر مايجانا – (9) كباروبو أرييهي.



أمام ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا فقد اختار البدء بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا – (19) - ثاتو سيبايا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلاكو - (15) لازالو ماكو – (13) كجوموتسو ماديبا - (18) ثابانج ماهلانجو.

كان المنتخب النيجيري الملقب بـ "النسور الخضر" قد تأهل للمربع الذهبي عقب فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح ’ أما منتخب جنوب إفريقيا "أماجيتا" فقد تخطى نظيره من الكونغو الديمقراطية بهدف ثابانج مهلانجو بعد شوطين إضافيين.