نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع رئيس اتحاد الدراجات مع مسؤولى منطقة بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مسؤولي الاتحاد المصري للدراجات اجتماعا سريعا مع مجلس إدارة منطقة بنى سويف للعبة وذلك على هامش فعاليات البطولة الأفريقية للمضمار.

في لقاء مع كابتن ايمن علي رئيس الاتحاد المصرى للدراجات والدكتور احمد جابر نائب رئيس الاتحاد علي هامش البطولة الأفريقية لدراجة المضمار.

وخلال اللقاء رحب ايمن على رئيس الاتحاد المصرى للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي بأعضاء مجلس اداره المنطقة وأكد علي دعمه الكامل لجميع المناطق للارتقاء بلعبة ورياضية الدراجات، كما أكد علي ان الاتحاد يفتح ذراعية للجميع وعدم إقصاء احد.

كما أكد الدكتور أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد علي حرصه لعودة منطقة دراجات بني سويف لسابق عهدها في البطولات.

ومن جانبة أعرب الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة المنطقة عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال لاعضاء مجلس الإدارة مؤكدين على سعيهم لتطوير اللعبة بالمحافظة، كما أكد مجلس اداره منطقة دراجات بني سويف علي نجاحهم خلال شهرين في تسجيل عدد ٥ أندية في الاتحاد المصري للدراجات وعودة نشاط الدراجات.

